Millilerde galibiyet üçlüsü Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'den!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve play-off finaline yükseldi.

Müsabakanın ardından milli futbolcular ve teknik ekip, saha içinde büyük sevinç yaşadı.

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ FERDİ VE ARDA'DAN

Ay-yıldızlılar bütün tribünleri gezerken, milli futbolculardan golü atan Ferdi Kadıoğlu ve asisti yapan Arda Güler de taraftarlara üçlü çektirdi.

Daha sonra bütün futbolcular galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.

Ferdi ve Arda'nın golün ardından yaptığı sevinç ise gecenin karesi olarak sosyal medyada öne çıktı.