Meclis'te 'Adam değilsin' tartışması: Tansiyon yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha gerilimin merkezi oldu...

TBMM Genel Kurulu’nda, Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan konuşmalar, gerilimi tırmandırdı.

GERİLİM TIRMANDI

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun olayla ilgili sözlerine muhalefet tepki gösterirken Genel Kurul’da karşılıklı suçlamalar ve hakaret içeren ifadeler kullanıldı.

AK Partili Karatutlu, saldırının ardından devlet yetkililerinin hızla bölgeye gittiğini, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreç hakkında sürekli bilgilendirildiğini söyledi.

"OLAYI İSTİSMAR EDİYORSUNUZ"

Sosyal medyada olayın çarpıtıldığını savunan Karatutlu, "Teröristler okul bastı" şeklindeki paylaşımlara tepki göstererek bazı siyasetçi ve gazetecilerin kullandığı "Maraş katliamı" ifadesini sert sözlerle eleştirdi.

"Bunun adı Maraş okul saldırısıdır" diyen Karatutlu, muhalefeti "konuyu istismar etmekle" suçladı.

BAŞARIR İLE YILDIRIM ARASINDA 'ADAM DEĞİLSİN' ATIŞMASI

AK Partili Karatutlu’nun sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım arasında tansiyon hızla yükseldi.

CHP’li Başarır, konuyla ilgili konuşması sırasında Yıldırım’ın kendisine "Boş konuşuyorsun" dediğini öne sürerek tepki gösterdi.

Yıldırım ise söz verilmemesini eleştirerek Meclis İç Tüzüğü’nün ihlal edildiğini savundu.

Tartışma kısa sürede karşılıklı hakaretlere dönüştü. Yıldırım, Başarır’a dönerek, "Bir cevabım var ancak önce bir lafa bakarım laf mı diye sonra bir de söyleyene bakarım adam mı diye." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı "Adam değilsin" ve "Terbiyesiz" gibi ifadelerin kullanıldığı atışmada, Genel Kurul’da gerginlik sürdü.

BEKİR BOZDAĞ TARTIŞMAYI SONLANDIRDI

Başkanlık kürsüsünden yapılan tüm uyarılara rağmen taraflar, birbirine yüksek sesle karşılık vermeyi sürdürdü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın büyümesi üzerine devreye girerek sözlü atışmaların Genel Kurul düzenini bozduğunu belirtti ve tartışmayı sonlandırdı.

Başkanvekili, karşılıklı sataşmalara sürekli söz hakkı verilmesi durumunda Meclis çalışmalarının yürütülemeyeceğini vurguladı.

'PROVOKASYON YANLIŞ' UYARISI

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de söz alarak Maraş’ta yaşanan acının büyüklüğüne dikkati çekti.

TBMM çatısı altında provokatif söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Çömez, tarafları sağduyuya davet etti.