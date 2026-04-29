Dünyaca ünlü marka Victor Osimhen'i şikayet etti: Zimmetine para geçirdi!

Galatasaray yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi.

İtalyan basınından Corriere, Repubblica ve Il Giorno'da yer alan haberlere göre Mercedes-Benz, Osimhen'in Napoli'de forma giydiği süreçte araç kiralamayla ilgili yaşanan bir olaydan dolayı yıldız futbolcuyu resmi makamlara şikayet etti.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKA OSIMHEN'İ ŞİKAYET ETTİ

Crescenzago karakolunda tutulan tutanağa göre Osimhen'in, 2023 yılında Mercedes GLE araç için sözleşme yaptığı öne sürüldü.

Şirketin şikayetinde futbolcunun araç taksitlerini ödemediği ve 90 bin euroluk borç biriktiği iddia edildi.

'ZİMMETE PARA GEÇİRME'

Sözleşme süresinin dolmasına rağmen aracın anahtarlarının teslim edilmediği de belirtildi.

Şirketin de bu nedenle yıldız futbolcuyu 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla şikayet ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Victor Osimhen ile ilgili şikayetin kaynağının ise 2023 yılına dayandığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü golcünün, 2023 yılında Napoli'de oynadığı dönemde hibrit motorlu bir Mercedes Gle için kiralama sözleşmesi imzaladığı kaydedildi.

Şirketin yaptığı incelemeye göre, Osimhen, arabanın kiralama taksitlerini ödemedi ve 90 bin euroluk borç bu nedenle birikti.

Şirketin şikayetinin ardından konuyla ilgili incelemelerin yapılacağı aktarıldı.