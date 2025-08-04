Trump: İsrail'in Gazze'dekilere yiyecek vermesini istiyoruz

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ederken ABD cephesinden gelen tepkiler artmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'deki golf tesisinden Washington'a dönmeden önce gazetecilerin Gazze'deki açlık felaketine ilişkin sorularını yanıtladı.

"İSRAİL ONLARA YİYECEK VERMELİ"

Gazze'deki Filistinlilerin aç kalmasını ya da açlıktan ölmesini istemediklerini belirten Trump, "İsrail'in onlara yiyecek vermesini istiyoruz. Biz de insanlara yiyecek sağlanabilmesi için önemli miktarda katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilere gıda ulaştırılmasını sağlayan tek ülkenin ABD olduğunu iddia ederek, "Bunu gerçekten yapan tek ülke biziz. İnsanları beslemek için para harcıyoruz." dedi.

60 MİLYON DOLAR VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini belirtmişti.

Amerikan Washington Post gazetesi ise dünkü haberinde, Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon dolar değil, sadece 3 milyon dolar olduğunu iddia etmişti.