Arizona'da maske üretim tesisini gezen ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindekiler maske giymedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Minnesota eyaletinde bir hastaneye yaptığı ziyarette maske takma kuralına uymamıştı.

Benzer bir harekete şimdi de ABD Başkanı Donald Trump imza attı.

Arizona eyaletinde N95 maske üretim tesisini ziyaret eden Trump'ın, sadece koruyucu gözlük taktığı, maske kullanmadığı görüldü.

MASKE FABRİKASINA MASKESİZ ZİYARET

Trump'a eşlik eden yetkililer de "Bu alanda yüz maskesi zorunludur" uyarısının bulunduğu fabrikada, maske takmadı.

Trump maske üretim tesisi ziyaretinde maske takmadı VİDEO

TESİS YETKİLİLERİ: MASKE TAKMAK ZORUNDA DEĞİLLER

Bir Beyaz Saray yetkilisi, tesis yetkililerinin başkanın yardımcılarına maske giyme zorunda olmadıklarını bildirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada maske takmayacağını söylemişti.

ABD'DE SON DURUM

1 milyon 237 bin 761 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.