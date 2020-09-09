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    Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Amerika'nın bugüne kadar savaş başlatmayan başkanları arasında yer alan Trump, İsrail ile BAE'yi barıştırdığı gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'nün aday listesinde.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 12:45
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    ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki "tarihi barış anlaşması"na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

    ORTADOĞU'YA BARIŞ GETİRECEK

    Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi'ne yazdığı adaylık mektubunda, Trump yönetiminin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin kurulmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekerek "Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE'nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu'yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir ezber bozucu niteliğinde olabilir" ifadelerine yer verdi.

    Trump, Nobel Barış Ödülü ne aday gösterildi #1

    TRUMP HİÇ SAVAŞ BAŞLATMADI

    ABD Başkanı Trump ayrıca bugüne kadar savaş başlatmayan ABD Başkanlaro listesinde yer alıyor.

    Trump, Nobel Barış Ödülü ne aday gösterildi #2

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