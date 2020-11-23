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    Trump, Pensilvanya'da kaybettiği davayı temyize taşıdı

    Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.
    • AA
    • 23.11.2020 - 02:22
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    Trump, Pensilvanya'da kaybettiği davayı temyize taşıdı

    Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

    TEMYİZE GÖTÜRDÜ

    Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

    Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

    Trump, Pensilvanya da kaybettiği davayı temyize taşıdı #1

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