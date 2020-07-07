Fox News, sapık milyarderin olduğu resimden Trump'ı sildi

ABD’de seçimler yaklaşırken sapık milyarder Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in aralarında bulunduğu bir fotoğraftan Donald Trump’ın çıkarılması ABD gündemini değiştirdi.

ABD’de seçimler yaklaşırken milyarder Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile politikacılar arasında bulunan ilişki gündemden düşmüyor.

CUMHURİYETÇİLER, TRUMP'IN İLİŞKİLERİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR

Cumhuriyetçiler, Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Jeffrey Epstein arasında yaşanan ilişkileri sık sık gündeme getirirken Jeffrey Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve ABD Başkanı Donald Trump arasında ortaya çıkan ilişkileri de görmezden gelmeye çalışıyor.

Cumhuriyetçilere yakın medya kuruluşunun Clinton ile Esptein’in bir arada bulunduğu fotoğrafları paylaşırken geçtiğimiz günlerde Epstein ve kız arkadaşı Maxwell’in bulunduğu fotoğrafta yer alan Trump’ı fotoğraftan çıkartması skandal olarak nitelendirildi.

EPSTEİN'İN BULUNDUĞU FOTOĞRAFTAN ÇIKARTILDI

Fotoğraf medya kuruluşları tarafından Ghislaine Maxwell’in FBI tarafından tutuklanması haberi esnasında kullanılmıştı. Maxwell sevgilisi Epstein’in ilişkilerini ayarladığı ve ortağı olduğu iddiası ile tutuklandı. Maxwell, Epstein’in suçlandığı çocuk ve cinsel istismar suçları ile federal mahkemeye sevk edilirken fuhuş ağında Epstein ile çalışmakla da suçlanıyor.

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan onlarca çocuk ve kadına cinsel taciz ve kadın ticareti yapmak suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunmuştu.