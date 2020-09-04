Trump, Sırbistan ve Kosova'ya İsrail emri verdi

Balkanlar'da kronik krizin tarafı Sırbistan ve Kosova liderlerine normalleşme anlaşması imzalatan Trump, 'Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova da İsrail'i tanıyacak' dedi.

ABD'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Başkan Donald Trump'tan yeni bir dış politika hamlesi geldi.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını sağlayan Trump, bu kez Sırbistan ile 2008'de tek taraflı ayrılıp bağımsızlık ilan eden Kosova arasındaki kronik krize el atarak bir taşla iki kuş vurdu.

Sırbistan ile Kosova liderlerini Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayıp 'tarihi' diye nitelenen 'ekonomik normalleşme' anlaşması imzalatan Trump, iki ülkenin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açmasını da sağladı.

İmza töreninde konuşan Trump, "Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak, Kosova da İsrail'i tanıyacak ve diplomatik ilişki kuracak" açıklamasını yaptı.

DİĞER ÜLKELERE KOSOVA İLE SIRBİSTAN'IN İZİNDEN GİTME ÇAĞRISI

Trump, Twitter'da da şu paylaşımlarda bulundu:

"Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım."

"Ortadoğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek."

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Sırbistan ile Kosova'nın anlaşmaya arabuluculuk yapan Trump yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları dile getirildi.

Ardından benzer bir açıklama İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu’dan geldi.

"İsrail ile Kosova diplomatik ilişkiler kuracak. Sırbistan’ın İsrail Büyükelçiliği Kudüs’e taşınacak" diyen Netanyahu, İsrail'le diplomatik ilişki kuracak Kosova'nın büyükelçiliğini Kudüs'te açmayı kabul ettiğini de duyurdu.

"İSRAİL'İN TANINMASI ÇEMBERİ GENİŞLİYOR"

Böylece Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açan ilk nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülke olacağını vurgulayan Netanyahu, "Son günlerde belirttiğim gibi barış ve İsrail'in tanınması çemberi genişliyor, daha fazla ülkenin çembere katılması bekleniyor" dedi.

İsrail Başbakanı "Daha fazla Avrupa ülkesinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" diye ekledi.

Sırbistan'ın büyükelçilik taşıma süreci, Temmuz 2021’de tamamlanacak, o zamana dek Kudüs’te Sırbistan temsilciliği faaliyet gösterecek.

Bugüne dek sadece ABD ile Guatemala büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımıştı.

KOSOVA-SIRBİSTAN ANLAŞMASI

Diğer yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, hafta boyunca Beyaz Saray'da devam eden müzakerelerin sonunda, bugün Trump'ın da katıldığı törende 'ekonomik normalleşme' anlaşmasına imza attı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, şu açıklamayı yaptı:

"Trump, Sırbistan ile Kosova'nın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Dünyayı daha barışçı ve müreffeh bir yer kılmak için bu Başkan tarafından mümkün kılınan bir diğer tarihi anlaşma."





"İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜMEYE DAYALI YENİ BİR YÖNTEM"

Trump törende ekonomik normalleşmeyi kabul eden her iki liderin muazzam cesaretinden söz ederken şöyle konuştu:

"İki ülke istihdam ve ekonomik büyümeye odaklanarak ilişkilerde büyük ilerleme kaydetmeyi başardı. Şiddet dolu trajik bir tarihten ve yıllardır başarısızlığa uğrayan müzakerelerden sonra, benim yönetimim uçurumu aşmak için istihdam ve ekonomik büyümeye dayalı yeni bir yöntem teklif etti."

Belgrad Kosova'yı devlet olarak tanımama pozisyonu sürdürürken, Vucic, 'Sırbistan ile eski bölgesi arasında hala pek çok görüş ayrılığı bulunduğunu, ama bu anlaşmanın ilerleme yolunda devasa bir adım olduğunu' söyledi.

Hoti de anlaşmanın iki ülkenin karşılıklı birbirini tanımasına yol açması temennisini dile getirdi.