Trump, talimatı verdi: 205 Hint uçakla yollandı

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından düzensiz göçmenlere karşı sert önlemler almaya başladı. Trump, göreve gelir gelmez sınır güvenliğini sağlamak için çeşitli yasa dışı göç önlemleri uygulamaya koydu.



"Göçmen karşıtı" politikalarla ilgili tartışmalar ABD'de sürerken, ülkedeki 205 Hindistan kökenli düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

205 GÖÇMENİ TAŞIYAN UÇAK HİNDİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Hindistan merkezli NDTV televizyonunun haberine göre, Texas'tan havalanan ve söz konusu 205 göçmeni taşıyan askeri uçak, Hindistan'a ulaştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı şekilde bulunan düzensiz Hint göçmenlerin ülkeye geri dönüşüne açık olduklarını duyurmuştu.

ABD, önümüzdeki günlerde çok sayıda​​​​​​​ Hint düzensiz göçmeni sınır dışı edip, ülkelerine geri göndermeyi hedefliyor.

BEYAZ SARAY, GÖÇMEN TUTMA TESİSİNİN YAPIMI İÇİN TALİMAT VERDİ

Trump, göreve başlamasının ardından yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

MEKSİKA SINIRINA 1500 ASKER YOLLANDI

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini hedefleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

ŞİMDİYE KADAR 5 BİNE YAKIN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Yeni Washington yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Trump yönetime geldiğinden bu yana, şimdiye kadar 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.