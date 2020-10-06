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    Trump, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

    Donald Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu oldu.
    • AA
    • 06.10.2020 - 01:46
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    Trump, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

    Koronavirüs teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

    Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

    Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

    Trump, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu #1

    TABURCU OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

    Perşembe gününü cumaya bağlayan gece koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

    Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullanmıştı.

    Trump, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu #2

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