Trump: Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna hattında savaşı sona erdirmek için çalışmalar devam ediyor.

Beyaz Saray yönetimi tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planına ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Şükran Günü Hindi Affı Töreni'ne katılan Trump, burada açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞMAYA YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Trump iki ülke arasında savaşa ilişkin, "Ukrayna konusunda anlaşmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Öğreneceğiz" dedi.

CENEVRE'DE BARIŞ PLANI GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan İsviçre'nin Cenevre şehrinde barış planına dair Pazar günü başlayan ve 2 gün süren barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Cenevre'deki toplantıların ardından, barış yolunu gerçek kılabilecek birçok ihtimal görüyoruz. Sağlam sonuçlar var ve önümüzde hala çok iş duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'NİN BARIŞ PLANI

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması şartlarının yer aldığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Avrupalı müttefikleri ise bu şartları "teslimiyet" olarak görüyor. Planda Rusya'ya çeşitli tavizler verilirken, bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk'in ABD tarafından fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi yer alıyor.

AVRUPA İLE DE ATEŞKES YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Planda ayrıca Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması yer alıyor.

Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya asker konuşlandırmayacağı, Rusya'nın küresel ekonomiye yeniden entegre edileceği ve yaptırımların kaldırılacağı belirtiliyor.

Rusya'nın G8'e (şu anda G7) yeniden katılması için davet edileceği ve ABD'nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik'te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalayacağı ifade ediliyor.