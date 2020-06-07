Trump, Ulusal Muhafızları Washington’dan geri çekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar nedeniyle başkent Washington'da görevlendirdiği Ulusal Muhafızların geri çekileceğini açıkladı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.

ULUSAL MUHAFIZLAR, BAŞKENTTEN ÇEKİLİYOR

Başkent Washington’a sıçrayan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ulusal Muhafızların şehirden çekileceğini duyurdu.

"ŞİMDİ HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Başkan Trump, "Ulusal Muhafızlar Washington DC’den çekilmeleri konusunda hazırlıkları başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla şekilde geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi" ifadelerini kullandı.

34 EYALETTE 43 BİNDEN FAZLA MUHAFIZ GÖREVLİ

Öte yandan ABD’de protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla Ulusal Muhafız gücü görevlendirilmişti.