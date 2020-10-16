Trump ve Biden ayrı canlı yayınlarla seçmenlerin karşısına çıktı

ABD'de seçim öncesi iki aday olan Donald Trump ve Joe Biden, farklı kanallarda yapılan canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 1 aydan daha kısa bir süre kaldı.

Başkanlık için yarışacak olan iki aday, Donald Trump ve Joe Biden, bugün farklı kanallarda canlı yayına çıktı.

Çıktıkları canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayan iki lider, yarışı kazanmak için birbirlerine yüklendi.

TRUMP NBC'YE KONUK OLDU

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nden yapılan NBC canlı yayınında izleyicilerin ve sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.

Sunucu Guthrie ile Trump arasında zaman zaman yaşanan gerginlik programa damga vurdu.

Koronavirüs hastalık sürecini anlatan Trump, "İlk zamanlar biraz ateşim vardı. Sanırım ciğerlerim de enfekte olmuştu. Doktorlar riske atmak istemedi ve hastaneye gittik. Burada bana antikor kokteyli verdiler. Kısa sürede kendimi iyi hissettim." diye konuştu.

"MASKE TAKAN KİŞİLER DE HASTALIĞA YAKALANIYOR"

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden ile 29 Eylül'de yaptığı canlı yayın tartışmasından kısa süre sonra koronavirüse yakalanmasıyla akla gelen, "Trump, canlı yayına çıkmadan virüs testi yaptırmadı mı?" sorusunu da yanıtladı.

Doktorlarının kendini düzenli kontrol ettiğini vurgulayan Trump, "O canlı yayından önce test yaptırmış da olabilirim, yaptırmamış da. Şu anda hatırlamıyorum." dedi.

Trump, maske takmadığı için getirilen eleştirilere de "Maske takan kişiler de hastalığa yakalanıyor." yanıtını verdi.

Guthrie'nin "Sürü bağışıklığını bir strateji olarak destekliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Trump, "Çare, sorunun kendisinden daha kötü olmamalı. Bizim izlediğimiz yol doğruydu." yorumunu yaptı.

"HER ZAMAN BEYAZ IRKÇILIĞI KINADIM"

Biden ile 29 Eylül'deki tartışmada beyaz ırkçılığı doğrudan kınamadığı için eleştirilen Trump, "Her zaman beyaz ırkçılığı kınadım, yine kınıyorum. Bunun yanında Antifa'yı da kınıyorum." diye konuştu.

Trump, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon'u kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine de "Ben bu grup hakkında hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

"BARIŞÇIL GEÇİŞ SÜRECİ İSTİYORUM"

Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda "barışçıl bir geçiş süreci" sağlayıp sağlamayacağına ilişkin Trump, "Adil bir seçim istiyorum. Barışçıl geçiş sürecine gelince kesinlikle bunu da istiyorum ancak buna gerek duyacağımızı sanmıyorum çünkü seçimleri ben kazanacağım." görüşünü paylaştı.

Trump'ın, El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in ölümüyle ilgili bir paylaşımı retweet etmesine ilişkin, "Ben sadece retweet ettim. Kararı insanlar versin." demesi üzerine Guthrie, "İşte bunu anlamıyorum. Siz başkansınız. Herhangi birinin istediğini retweet edebilecek amcası değilsiniz." tepkisini gösterdi.

Guthrie'nin "koronavirüs teşvik paketiyle ilgili duruşunuzu sürekli değiştiriyorsunuz?" sözleri üzerine Trump, "Hayatınızda hiç müzakere kelimesini duydunuz mu? Şu anda müzakereler yapıyoruz." diye konuştu.

"VERGİ KAYITLARIMI YAYIMLAMAKTAN MUTLUYUM"

Trump, vergi kayıtlarının basına sızmasıyla ilgili olarak da "New York Times muhabirleri vergi kayıtlarımı ele geçirmişse bu kişiler hapsi boylamalı." dedi.

Ayrıca Trump, "Vergi kayıtlarımı yayımlamaktan mutluluk duyarım." ifadesini kullandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Amy Barrett'in, seçim sonuçlarının Yüksek Mahkemeye taşınması durumunda kendisini desteklemesini bekleyip beklemediğine ilişkin ise Trump, "Bu, tamamen Barrett'ın kendi kararı. Bunu ne Barrett ile ne de başka bir Yüksek Mahkeme yargıcıyla görüşmedim." dedi.

BİDEN DA ABC'YE KONUK OLDU

ABC kanalına konuk olan Demokratların lideri Joe Biden, seçmenlerin sorularını yanıtladı. "Kaybederseniz, bu size Amerika'nın bugün nerede olduğu hakkında ne söyleyecek?" sorusuna Biden, "Kaybedersem kötü bir aday olduğumu söyleyebilirim," diyerek, bunun "ABD'nin bölünmüş durumda" olmamasını umduğunu da ekledi.

MANTIKLI DAVRANARAK SALGINI KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ

"Ekonomiyi ezmeden pandemiyi nasıl kontrol altına alabilirsiniz?" sorusuna Joe Biden, "Mantıklı davranarak salgını kontrol altına alabilirsiniz," diyerek işyerlerini ve okulları güvenli bir şekilde açma planına atıfta bulundu.

"AMERİKAYI YALNIZ YAPTI"

Biden, bir Trump seçmeni tarafından Trump'ın dış politikasının biraz övgüyü hak edip etmediği sorulduğunda, "Biraz ama çok değil," diyerek, "Kendimizi dünyada her zamankinden daha izole olduğumuz bir konumda buluyoruz ... Amerika önce Amerika'yı yalnız yaptı." dedi.

LGBT YASASINI DEĞİŞTİRECEĞİM

Transseksüel bir çocuğun annesinin LGBTQ haklarını korumak için ne yapacağı sorusuna eski Başkan Yardımcısı Biden, "Kesinlikle yasayı değiştireceğim" cevabını verdi.

"SİYAH AMERİKALILARI SERVET KAZANABİLECEK BİR KONUMA GETİREBİLMELİYİZ"

"Size oy vermeyi, onları sürekli olarak koruyamayan bir sisteme daha fazla katılım olarak gören genç Siyah seçmenlere ne söylemelisiniz?" sorusuna Joe Biden: "Siyah Amerikalıları servet kazanabilecek bir konuma getirebilmeliyiz ..." yanıtını verdi.