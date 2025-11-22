Trump ve Mamdani Beyaz Saray'da görüştü: Üretken bir toplantı yaptık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump ve New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani, Beyaz Saray'da basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"BELEDİYE BAŞKANI'NI TEBRİK ETMEK İSTEDİM"

Mamdani ile “çok üretken bir toplantı” yaptıklarını belirten Trump, “Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk ön seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü.” dedi.

Trump, görüşmede, Mamdani ile konut, konut inşası, gıda, fiyatlar ve petrol fiyatlarının düşmesi gibi çok güçlü ortak noktalar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR BELEDİYE BAŞKANINIZ OLACAK"

New Yorklulara “Gerçekten harika bir belediye başkanınız olacak.” diyen Trump, “Ne kadar başarılı olursa o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine, güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız.” ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN'LA GEÇİRDİĞİM ZAMANDAN VE SOHBETTEN MEMNUN KALDIM"

Mamdani de Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu belirterek, ABD’nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi veren 8,5 milyon New Yorkluya uygun fiyatlı konut sağlama dahil, New York'un ihtiyaçlarına odaklanan verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Mamdani, “Kiralardan, market alışverişlerinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. Siparişler için uygun fiyatlı konut sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelttiği eleştiriler konusundaki sorulara da Mamdani, Trump'a İsrail hükümetinin soykırım yaptığından, ABD hükümetinin bunu finanse ettiğinden bahsettiğini söyledi ve "Başkan'la yaptığımız toplantıda birçok New Yorklunun vergi gelirlerinin New Yorkluların yararına ve temel insan onurunu karşılayabilmeleri için harcanmasını istemesiyle ilgili duydukları endişeyi paylaştım." dedi.

Mamdani, Trump ile görüşmede ayrıca İsrail konusunda "uluslararası insan hakları" üzerinden gidilmesi gerektiğini, bunların şu an halen ihlal edildiğini ve nerede olursa olsun bu konuda yapılması gereken çalışmaları dile getirdiğini de kaydetti.

MAMDANİ'NİN NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMESİ

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'in verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.

Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. New York, 9 milyona yakın nüfusa sahip.