İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi haline getirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 9-15 Şubat dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.