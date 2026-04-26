Trump'a suikast girişimi: Hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti

ABD'de korku dolu anlar...

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Söz konusu saldırganın gizli servis ekipler tarafından yakalandığı aktarıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunu belirtildi.

SALONDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Öte yandan saldırı girişiminin ardından salonda dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise etkinliğe katılan bir basın mensubun rahat tavrıları oldu.

YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİ

Söz konusu katılımcının hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.