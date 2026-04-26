Trump'ın bulunduğu yemekte silahlı saldırı sırasında gazeteciler içki şişelerini çaldı

Washington DC’de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirler Derneği Yemeği, silahlı saldırı iddiasıyla sarsılırken, olayın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler tartışmanın yönünü değiştirdi. Saldırının yarattığı korku kadar, bazı katılımcıların davranışları da kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

SİLAHLI SALDIRI, GÜVENLİK TARTIŞMASINI ALEVLENDİRDİ

25 Nisan’da gerçekleştirilen etkinlikte, Kaliforniya’nın Torrance kentinden olduğu belirtilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen’ın ateş açtığı öne sürüldü. ABD’nin en sıkı korunan organizasyonlarından biri olarak bilinen gecede yaşanan olay, ciddi güvenlik zafiyetleri olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

VİRAL GÖRÜNTÜLERDE TARTIŞMALI ANLAR

Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan videolar arasında bir görüntü özellikle dikkat çekti. Söz konusu videoda, bazı basın mensuplarının saldırının hemen ardından güldüğü, selfie çektiği ve salondan ayrılırken şarap şişeleri taşıdığı iddia edildi.

"HIRSIZLIK" İDDİASI TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ

Görüntülerde siyah kabanlı bir kadının masadan iki şarap şişesi alarak uzaklaştığı anlar da yer aldı. Bu durum, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan davranışlar olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar bunu “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNEN YORUMLAR

Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkiler ortaya çıktı. Bazı paylaşımlarda mizahi bir dil kullanılırken, çok sayıda kullanıcı ise yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: "ŞOK EDİCİYDİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan silahlı saldırıyı “şok edici” olarak değerlendirdi. İlk anda duyduğu sesi farklı yorumladığını belirten Trump, olayın uzaktan gerçekleştiğini ve saldırganın güvenlik alanını ihlal etmediğini ifade etti.

Trump, First Lady Melania Trump’ın silah seslerini duyduğu anda durumu kavradığını aktararak, “Bu kötü bir ses” diyerek tepki verdiğini söyledi.

Açıklamasında güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesine dikkat çeken Trump, olayın kısa sürede kontrol altına alındığını ve daha büyük bir krizin önlendiğini vurguladı.