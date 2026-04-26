Tarihte ABD başkanlarına yönelik gerçekleştirilen suikast girişimleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı yemekte yaşanan silahlı saldırı ülke ve dünya gündeminin zirvesine oturdu.

Saldırı girişimini gerçekleştiren şahsın yakalandığı belirtilirken olayda 1 polis memuru yaralandı.

Bu saldırı ile beraber Donald Trump'a yönelik, kamuoyuna açıklanan ve kolluk kuvvetleri tarafından doğrulanmış suikast girişimi sayısı 5'e yükseldi.

2024'DE KULAĞINDAN YARALANMIŞTI

ABD Başkanı son olarak, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da bir kampanya mitingi sırasında suikast girşimine uğramıştı.

Thomas Matthew Crooks isimli saldırgan tarafından ateş açılmış kurşun Trump'ın sağ kulağını sıyırmıştı.

ABD BAŞKANLARINA YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayın ardından ABD'nin eski başkanlarına yönelik düzenlenen suikast girişimleri yeniden gündeme geldi.

ABD tarihinde bugüne kadar başkanlara, seçilmiş başkanlara veya eski başkanlara yönelik toplamda 42'den fazla suikast girişimi veya planı kayıtlara geçti.

DÖRT BAŞKAN GÖREVİ BAŞINDA CAN VERDİ

Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

GÖREVİNİN ALTINCI AYINDA ÖLEN BAŞKAN

ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.

MCKİNLEY TOKALAŞIRKEN VURULDU

Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ADB Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.

KENNEDY'NİN ÖLÜMÜ HALA AKILLARDA

ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

SUİKASTLERDEN KURTULAN ESKİ BAŞKANLAR

ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912’de kurşunların hedefi oldu.

Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.

GERALD FORD'A YÖNELİK İKİ AYRI SALDIRI

5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

REAGAN VE BUSH'A YÖNELİK SALDIRILAR

40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de başkent Washington bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.

BAŞKAN ADAYLARI DA ZAMAN ZAMAN HEDEF OLDU

Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.

Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.

BAŞKAN OLABİLECEKKEN FELÇ KALDI

1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.

Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.