Trump'ın İran için belirlediği müzakere edilemez maddeler açıklandı

Orta Doğu'daki gerginlik sürüyor.

ABD ile İran imzalanan iki haftalık ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden masaya oturdu.

Ancak müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Bunun üzerine adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddelerin neler olduğunu açıkladı.

İŞTE TRUMP İÇİN 'MÜZAKERE EDİLEMEZ' MADDELER

Yetkili, söz konusu maddeleri şu şekilde aktardı:

- Tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sona erdirilmesi,

-Geçen sene Haziran ayında ABD bombardımanında ağır hasar gören başlıca nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülerek imha edilmesi,

-Yeraltına gömüldüğü değerlendirilen 400 kilogramdan fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun gün yüzüne çıkarılması,

- Bölgesel müttefikleri de kapsayan daha geniş çaplı bir barış, güvenlik ve gerilimi azaltma çerçevesinin kabul edilmesi,

- Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi vekil gruplarının finansmanına son verilmesi ile Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti alınmaksızın tamamen açılması.