Trump'ın, Kaşıkçı cinayetinde 'Selman'ı kurtardım' dediği iddia edildi

Amerikalı gazeteci Woodward, ABD Başkanı Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda bin Selman ile ilgili sözlerini paylaştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Amerikalı araştırmacı gazeteci Bob Woodward'ın "Öfke" adlı yeni kitabına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens Selman'ı, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Kongre incelemesinden kurtardı.

"SELMAN'IN BAŞINI BELADAN KURTARDIM"

Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens hakkında, "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım. Onları durdurmayı başardım. Onun (Selman) başını beladan kurtardım." dediği belirtildi.

Bob Woodward ile görüşen Trump, süreçle ilgili her şeyi bildiğini belirtip, Selman'ı işaret ederek, "Her zaman için yapmadığını (cinayette rol alması) söyleyecektir. Bunu herkese söylüyor ve açıkçası bunu söylediği için de mutluyum. Bunu size de Kongre'ye de söyleyecektir. Herkese böyle söylüyor. Yaptığını hiç dile getirmedi." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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