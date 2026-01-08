Trump'ın Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı öne sürüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeye yanaşmamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırı için yeşil ışık yaktığını' ileri sürdü.

KAN'da yer alan haberde, "Netanyahu, Lübnan'a saldırı için Trump'ın kendilerine yeşil ışık yaktığını kabinesindeki bakanlara iletti. Trump, Hizbullah'ın silahsızlanmayı reddetmesi üzerine Lübnan'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktı" ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili ABD'den henüz açıklama yapılmadı.

BİNLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.