Haberler



Dünya



Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir

Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıkladı..