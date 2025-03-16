Trump'ın özel temsilcisi açıkladı: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NI SONLANDIRMADA İLERLEME UMUYORUM"

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” dedi.

TRUMP ISRARCI

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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