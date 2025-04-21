Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu

AA

Kiev'in NATO üyeliğine ilişkin tartışmalar sürüyor...

Konuya ilişkin son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'tan açıklama geldi.

Fox News kanalına demeç veren Kellogg, Ukrayna'daki olası barış ile ülkenin NATO süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'NİN KÜRESEL BAĞLAMDA DAHİL OLMASI GEREKEN BİRÇOK KONUNUN BULUNDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Kellogg, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin muhtemel ateşkesle alakalı çeşitli müzakereler yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin küresel bağlamda dahil olması gereken birçok konunun bulunduğuna dikkati çeken Kellogg, uzun süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan fırsat doğabileceğini ifade etti.

"NATO'NUN BİR PARÇASI OLAMAYACAKSINIZ"

Rusya ile Ukrayna taraflarına barış süreciyle ilgili şartların sunulacağı "ön protokol" anlaşmasında arabuluculuk yapacaklarına işaret eden Kellogg, Ukrayna'ya seslenerek, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." diye konuştu.