Trump'ın Savunma Bakanı: Husilere saldırmaya devam edeceğiz

DHA

ABD'nin Orta Doğu'daki kanlı saldırılarının yeni rotası Yemen oldu.

Husilerin ABD ordusuna ait savaş gemilerini vurmasının ardından iki ülke arasında ciddi bir gerginlik başlamış ve Başkan Donald Trump, Husileri saldırıları sonlandırmaları konusunda uyarmıştı.

Husilerin tekrar orduya ait gemileri hedef almasının ardından Trump'ın emriyle Yemen'e yönelik kanlı saldırılar başlatıldı.

YEMEN'DE BİLANÇO AĞIR

Saldırı Husilere yönelik başlatılsa da atılan bombalar ve sıkılan mermiler, masum sivilleri de hedef aldı.

Yemenli yetkililerin bildirdiğine göre bölgede 5'i çocuk olmak üzere 53 kişi hayatını kaybederken 9'u kadın ve çocuklardan oluşan 98 kişi yaralandı.

"BAKIŞ AÇIMIZ NET"

Ülkedeki bilanço her saat giderek ağırlaşırken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu belirtti.

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

Hegseth, “Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek.” ifadelerini kullandı.

"İRAN GERİ ÇEKİLSE İYİ OLUR"

Hegseth, ABD'nin Husilere karşı bu saldırıları yürütmesinin kendi ulusal çıkarlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, “İran çok uzun zamandır Husilere olanak sağlıyor. Artık geri çekilseler iyi olur.” dedi.