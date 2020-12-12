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    Trump'ın Teksas'taki seçimlerin iptali için açtığı dava reddedildi

    ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davayı reddetti.
    • AA
    • 12.12.2020 - 05:37
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    Trump'ın Teksas'taki seçimlerin iptali için açtığı dava reddedildi

    ABD'de Donald Trump'ın seçimde hile yapıldığı ve asıl kazananın kendi olduğu yönündeki iddiaları sürerken, Yüksek Mahkemeden kritik bir karar geldi.

    Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını bugün açıkladı.

    MAHKEME REDDETTİ

    Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden'ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedildi.

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

    Trump ın Teksas taki seçimlerin iptali için açtığı dava reddedildi #1

    BİRÇOK EYALETTE AÇILAN DAVALAR REDDEDİLDİ

    Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.

    Trump ın Teksas taki seçimlerin iptali için açtığı dava reddedildi #2

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