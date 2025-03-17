Trump'ın VOA kararı: Gazeteciler zorunlu idari izne çıkarıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı almıştı.

Trump'ın kararı sonrası, Amerika'nın Sesi'nde (VOA) çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı bildirildi.

ÇALIŞANLARA TALİMAT VERİLDİ

The Hill tarafından elde edilen iç yazışmaya göre, VOA çalışanlarına, insan kaynaklarından veya "önceden" amirlerinden izin almadıkça iş yerlerine girmemeleri talimatı verildi.

VOA çalışanlarının tam maaş ve sosyal haklarla idari izne çıkarıldığı ifade edilen talimatta, çalışanların talep edilmesi durumunda "derhal basın kartlarını, belgelerini, elektronik cihazlarını ve diğer ekipmanlarını" teslim etmeleri gerektiği aktarıldı.

Talimatta, çalışanların mesai saatleri içinde telefon ve e-posta yoluyla ulaşılabilir olmaları gerektiği aktarıldı.

HABER SUNMALARI YASAKLANDI

VOA'nın Pentagon muhabiri Carla Babb, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VOA'daki neredeyse tüm tam zamanlı çalışanlar gibi ben de süresiz olarak idari izne çıkarıldım." ifadesini kullandı.

Şu an haber sunmasının yasak olduğunu belirten Babb, basın özgürlüğüne dikkati çekti.

KARARIN TÜRK GAZETECİLERE ETKİSİ

Öte yandan, Türk gazetecilerin de e-postalarına ve binaya erişimlerine engel getirildiği öğrenildi.

15 Mart’tan beri ise VOA Türkçe’de yeni haber çıkmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, başta Amerika'nın Sesi (Voice of America-VOA) olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Kararda; Amerika'nın Sesi, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.