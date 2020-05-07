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- Trump'ın yaverinin korona testi pozitif çıktı
Trump'ın yaverinin korona testi pozitif çıktı
- AA
- 07.05.2020 - 18:35
ABD'de 70 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Başkan Donald Trump'a en yakın personele kadar ulaştı.
YAVERİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
CNN'in Beyaz Saray'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.
TRUMP VE PENCE'E TEST YAPILDI
Haberin ardından Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testi pozitif çıktı. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi." bilgisine yer verdi.
Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.