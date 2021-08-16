Trump'tan Biden'a: Afganistan rezaletinden sonra istifa et

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump, Biden'ı Afganistan olayları ve ABD içindeki sorunlardan dolayı istifaya çağırdı.

Joe Biden hakkında sık sık eleştirilerde bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, eleştirilerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Biden'a daha önce ABD tarihinin en beceriksiz başkanı diyen Donald Trump, bu sefer söylediği sözlerle gündem oldu.

Biden'a istifa çağrısıyla ilgili, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi." sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki koronavirüs vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi.

ABD ordusu Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor ViDEO

AFGANİSTAN'DAKİ HATALARIN SORUMLUSUNU BIDEN OLARAK GÖRDÜ Trump, istifa çağrısından önce yayınladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl, uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

TALİBAN ÜLKEDEKİ KONTROLÜ ELE ALDI

Afganistan vilayetlerini kontrol altına alan Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla hükümeti düşürerek ülkenin yönetimini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.