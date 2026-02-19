Trump'tan İran mesajı: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Washington’da düzenlenen Gazze Barış Kurulu toplantısı Trump Barış Enstitüsü’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Trump, Gazze Barış Kurulu’nun en somut sonuçlar verecek projelerden biri olduğunu söyledi. Gazze’nin “karmaşık bir durumda” olduğunu ifade eden Trump, barış için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

“Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz” diyen Trump, 8 savaşı sona erdirdiklerini, 9’uncu sürecin ise devam ettiğini dile getirdi.

Kurula katkı sunan isimlere teşekkür eden Trump, özellikle Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’ın yürüttüğü temaslara dikkat çekti.

GAZZE'YE 10 MİLYAR DOLAR KATKI

Trump, Gazze’de savaşın sona erdiğini vurgulayarak ABD’nin Barış Kurulu’na 10 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Gazze için şimdiye kadar 7 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını belirten Trump, “Gazze halkının ve Orta Doğu’nun daha parlak bir geleceğe sahip olması için birlikte çalışıyoruz” dedi.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

Konuşmasının önemli bölümünü İran’a ayıran Trump, Tahran yönetimiyle yapılacak olası bir anlaşmaya ilişkin sürecin kritik bir aşamada olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki 10 gün içinde anlaşmaya varıp varamayacağımızı ya da İran konusunda daha ileri gitmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı.

Trump, Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak nükleer silaha sahip olmayan bir İran’la mümkün olabileceğini belirterek, müzakerelerin iyi gittiğini ancak olumsuz bir sonuca da hazır olduklarını dile getirdi.

"KATILIRLARSA HARİKA OLUR KATILMAZSA FARKLI YOLLAR MASADA"

Tahran ile anlamlı bir anlaşma yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini söyleyen Trump, “İran’ın, yaptığımız işi tamamlayacak bir yola bizimle çıkma zamanıdır. Eğer bize katılırlarsa bu harika olur. Katılmazlarsa da harika olur ama çok farklı bir yoldan” dedi.