Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk iftar sofrasını şehit ailelerine ayırdı.

Bu kapsamda Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Ramazan ayında bizlerle bir arada olduğunuz için sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan ayınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayı bütün İslam alemine hayır getirsin.



Değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda gazi olmuş tüm kardeşlerimize de sağlık diliyorum.



Vatanı için, milleti için, inancı için canından geçmek şüphesiz kahramanlığın en büyüğüdür. Sizlerle milletle iftihar ettiğimizi buradan tekrar söylemek istiyorum.



Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin yollardan geçti. Nice şehrimiz talan edildi, kasabalarımız, köylerimiz yakıldı, yıkıldı. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan atamadılar. Ezanlarımızı susturamadılar, bayrağımızı indiremediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik. Ama hiçbir zaman istikbalimizden ödün vermedik.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE ÇOK MESAFE ALDIK"

Şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır. 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde çok ciddi gerilimle yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasi dersi vermeye çalışan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Devletimiz bu zorlu süreçleri çok başarılı şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunları ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye kendi güvenliği için sınırları ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuz sayesinde terör örgütlerinin hareket alanlarını sınırlandırdık.



Savunma sanayiinde geldiğimiz nokta zaten ortada. Yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yarın sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Şükürler olsun çalıştık, kendimize güvendik 23 yılda buralara geldik. Sahadaki kazanımları artık kalıcı hale getirmek istiyoruz.



Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede çok mesafe aldık. Ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi azalma oldu. TBMM bünyesinde yürütülen çalışmalar dün itibariyle nihayete erdi.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR BELEASINDAN KURTARMAYA KARARLIYIZ"

86 milyonun emanetini taşıdığımızı bilerek tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Türkiye'yi inşallah terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu yaparken şehitlerimizin kahramanlıklarına leke sürdürmeden yapmak zorundayız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız eden hiçbir söyleme izin vermeyeceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Biz oyunlara gelmeyeceğiz, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz. Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Siz şehit yakınlarımız için 23 yılda gündemde bile olmayan kolaylığı devreye aldık.



1995 ile 2002 yılları arasında 6315 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı yapılmıştı. Bu sayı 52 bine ulaştı. 4222 okul, cadde ve kamu alanlarına şehitlerimizin isimlerini verdik. Daha sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı şehit yakınlarımızın imkanına sunduk. Bakanlıklarımız bir yanda, komisyonumuz diğer yanda, AK Partimizin ilgili kurulları büyük bir çabayla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecek.