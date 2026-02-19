Tercan Kaymakamı Neslihan Duman'dan "şemsiye" özrü

Erzincan’ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde kameralara yansıyan bir görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.

Hafif yağış altında gerçekleştirilen yürüyüş sırasında kaydedilen görüntülerde, korteje katılan Kaymakam Neslihan Duman’ın yanında bulunan bir polis memurunun şemsiye tuttuğu anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı, uygulamanın yanlış olduğuna dair yorumlarını paylaştı.

KAYMAKAM DUMAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Gündem olan görüntülerin ardından Kaymakam Neslihan Duman, etkinlikten başka bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafta şemsiyeyi kendisinin tuttuğu görüldü.

Duman açıklamasında, kamuoyunda oluşan hassasiyeti anladığını söyleyerek sorumluluğu üstlendi ve şu ifadeleri kullandı:

Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum.



Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum.



Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim.

Saygılarımla.