Fenerbahçe, Nottingham Forest'a yenildi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Vitor Pereira’nın çalıştırdığı İngiliz ekibi Nottingham Forest, İsviçreli hakem Sandro Scharer’in düdük çaldığı müsabakada Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk ettiği rakibi Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.

FENERBAHÇE, TURU ZORA SOKTU

Mücadelenin 21. dakikasında Nottingham Forest, Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, 43. dakikada Igor Jesus ile farkı 2'ye çıkardı.

Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 geride kapatırken 50. dakikada Morgan Gibbs-White, Nottingham'ın 3. golünü attı ve fark 3'e yükseldi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

RÖVANŞ İNGİLTERE'DE

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

PEREIRA, KADIKÖY'DE İLK MAÇINDA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Sean Dyche ile yolların ayrılmasının ardından Nottingham Forest'ın başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN BU SEZON BİR İLK

Eski hocası karşısında eşleşmenin ilk maçında mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest

90' Oostorwolde'den sonra Fred'de rövanşta cezalı duruma düştü.

89' Asensio'nun kullandığı frirkikte top üstten dışarı çıktı.

89' Fenerbahçe Sidiki Chreif ile tehlikeli sayılabilecek bir noktadan frikik kazandı.

84' Ceza sahası içinde İsmail Yüksek'in kısa kalan geri pasında Dominguez araya girdi. Ceza sahası sol taraftan kaleyi yoklayan Dominguez çerçeveyi tutturamadı.

83' McAtee, Hodson-Odoi yerine oyuna dahil oldu.

80' Kullanılan serbest vuruş doğrudan Ederson'un üzerine gitti.

78' Çağlar Söyüncü, ceza sahası sol tarafında rakibini düşürmesi sonrasında sarı kart gördü. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.

76' Domenico Tedesco, Kante'yi oyundan aldı ve Fred'i oyuna sürdü.

73' Temsilcimiz boşluk bulmakta zorluk çekiyor.

70' Oostorwolde sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

67' Konuk Nottingham'da Gibs-White Anderson oyundan alındı. Yerlerine Yates ve Dominguez oyuna dahil oldu.

66' Orta alanda topu kazanan Kante, pasını Sidiki Cheriff'e aktaramadı.

64' Ndoye'nin dışarı çevirdiği topta, İsmail Yüksek ayak koydu.

61' Nottingam Forest'ta Hutchinson ve Igor Jesus oyundan alınırken, Ndoye ve Lucca oyuna dahil oldu.

61' Temsilcimizde İsmail, Talisca yerine oyunda.

55' Fenerbahçe bu dakikalarda oyunun kontrolünü kaybetti.

50' Hutchinson'ın kaptığı topta topla buluşan Igor Jesus, solunda bomboş kalan Gibs-White'ı gördü. Gibs-White topu Ederson'un bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu.

50’ Gol… Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest (White)

48' Semedo'nun sağ kanttan ortaladığı topta Aina atağı uzaklaştıran isim oldu

46' Santra sonrasında Çağların uzun pasında topla buluşan Cheriff, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı ancak kaleci gole izin vermedi.

46' İkinci yarıda Nene ve Levent Mercan, Kerem ile Mert yerine oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest

43' Nottingham Forest kullandığı korner sonrasında, ön direkte bulunan Gibs-White topu arka direğe aşırttı. Igor Jesus kale çizgisi üzerinde topu kafasıyla tamamladı

43’ Gol… Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest (Jesus)

41' Fenerbahçe'nin bekledği penaltı pozisyonda devam kararı çıktı. Sonrasında yedek kulübemize bir de sarı kart çıktı.

38' Nottingham'ın kullandığı frikikte Gibs-White'e çarpan top yine konuk takımın önünde kadlı. Sonrasında kaleyi yoklayan Nottinghamlılar çerçeveyi tutturamadı.

37' Kante'nin rakiibine yaptığı faul sonrasında, Nottingham tehlikeli noktadan frikik kullanacak.

35' Fenerbahçe ayağı paslarla hattı kırmaya çalışıyor.

31' Gibs-White'in savunmamızın arkasına attığı topta, Ederson topu kontrol etti.

28' Sol kanattan gelişen Nottingham atağında, Gibs-White'nin kafa vuruşu Ederson'da kaldı.

27' Nottingham Forest, üst üste kullandığı korner vuruşları sonrasında ofsayta takıldı.

26' Çağlar Söyüncü, sakatlanan Milan Skriniar yerine oyuna dahil oldu.

24' Fenerbahçe'de Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında atağı kesmeyen Igor Jesus'un şutunu Oostorwolde engelledi. Sonrasında bu ikili arasında kısa süreli bir gerginlik oluştu.

23' N'Golo Kante'nin sol kanattan ortası Nottingham Forest'te kaldı.

21' Orta alanda Asensio'nun topu kapan Murillo, ceza yayına kadar topu sürdü. Ceza yayının biraz solundan sol ayağıyla şutunu çıkartan Murillo, uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu.

21’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Nottingham Forest (Murillo)

18' Temsilcimiz Fenerbahçe kazandığı korner sonrasında Asensio topun başına geçti. Yaptığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Nottingham Forest, maçtaki 3. kornerini kullandı. Pozisyonun devamında Hudson-Odoi'nin denemesi üstten dışarı çıktı.

15' Tedesco, oyuncularına topa sahip olması gerektiğini hatırlatıyor.

12' Gibs-White'nin kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

9' Temsilcimiz Fenerbahçe'de Skriniar, Hudson-Odoi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Forest sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

8' Nottingham Forest ön alan baskısı ile Fenerbahçe'yi kendi yarı alanından çıkartmıyor.

4' Nottingham Forest maça tempo ile başladı.

1' Nottingham Forest sol kanattan korner kazandı. Kullanılan korner sonrasında Talisca topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.