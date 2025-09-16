Trump’tan New York Times’a 15 milyar dolarlık tazminat davası

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, New York Times’ın “on yıllardır kendisi, ailesi ve işleri hakkında yalan haberler yaptığını” öne sürdü.

KAMALA HARRIS'E DESTEK ELEŞTİRİSİ

Trump, gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris’e verdiği desteği eleştirerek şunları söyledi:

“Harris’e verdikleri destek, New York Times’ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi ve en büyük yasa dışı seçim yardımıdır.”

15 DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI

Trump, New York Times’ın “yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını” iddia ederek, 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu.

TRUMP'IN MEDYAYA AÇTIĞI DAVALAR

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarına karşı açtığı davalarda “başarılı sonuçlar” elde ettiklerini ve tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Trump, davanın Florida eyaletinde açıldığını belirterek, “New York Times’ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor.” dedi.