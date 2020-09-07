Trump'tan Suudi Arabistan'a Körfez ülkeleri ile müzakere çağrısı

ABD Başkanı Trump, İsrail-BAE normalleşmesinin ardından Riyad'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Görüşmede Trump'ın, Suudi Arabistan'ın G-20 liderliğinden övgüyle söz ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, geçen hafta Tel Aviv'den Abu Dabi'ye tarihi bir ticari bir seferle başlayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki uçuşlar için Suudi hava sahasının açılmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullandı.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE MASAYA OTURUN"

Trump'ın İsrail ve BAE arasındaki Abraham Anlaşması'nın altını çizdiğini ve bölgesel güvenlik ve refahı artırmanın yollarına değindiğinin belirtildiği açıklamada, "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunların çözülmesi için diğer Körfez ülkeleri ile müzakere yapmaya çağırdı." denildi.

Açıklamada, Trump'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki "güçlü ortaklığa" vurgu yaptığı ve Kral Selman'a liderliği için teşekkür ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan hava sahası BAE-İsrail uçuşlarına açıldı ViDEO