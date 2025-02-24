Trump'tan 'Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşması' mesajı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu..

Trump, açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

"'KRİTİK MİNERALLER VE NADİR TOPRAKLAR ANLAŞMASI'NIN ÖNEMİNİ VURGULADIM"

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

"ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım." ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

PUTİN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELERE DEĞİNDİ

Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.