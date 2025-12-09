Tüm dünyayı sarsan o an: 11 futbolcu aynı anda hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1998 yılında futbol tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir trajediye sahne oldu.

Ülke liginde oynanan bir karşılaşma, aniden bastıran fırtına ve sonrasında meydana gelen yıldırım düşmesi nedeniyle tarihin en acı futbol olaylarından biri olarak kayda geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı sürerken hava bir anda karardı ve şiddetli bir fırtına etkili olmaya başladı.

Tribünlerdeki seyirciler panik yaşarken, sahada mücadele eden futbolcular oyuna devam ediyordu.

Tam bu sırada sahaya büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.

AYNI TAKIMDAN 11 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırımın etkisiyle sahanın belirli bir bölümünde bulunan aynı takımın 11 oyuncusu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saha kenarı ve tribünlerde bulunan yaklaşık 30 kişi yaralandı. Olay sonrası ambulanslar ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulunsa da acı tablo değişmedi.

Trajedinin en dikkat çeken yönü, rakip takım oyuncularının hiçbir yara almadan kurtulmuş olmasıydı.

Bu durum, olayın ardından günlerce ülke gündeminde tartışma konusu oldu.

O dönemin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın tamamen aşırı hava şartlarının yol açtığı talihsiz bir doğal afet olduğu ifade edildi.

Bu üzücü olay, dünya futbol tarihinin en trajik anlarından biri olarak kaydedildi.