Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

AA
Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.
29 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Açıklamada Safaks kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğer yabancı uyruklulardan oluşan 29 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, Akdeniz'de arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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