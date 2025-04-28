Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

AA

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

29 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Açıklamada Safaks kenti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğer yabancı uyruklulardan oluşan 29 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, Akdeniz'de arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.