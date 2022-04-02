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    Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor

    Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkına “Boş vakitlerinizi genelde nasıl geçiriyorsunuz?” diye sordu, katılımcıların yüzde 34,4’ü “İnternetteyiz” cevabını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:15
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    Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor

    Areda Survey, Türk halkının boş zamanını nasıl geçirdiğini araştırdı.

    Katılımcılara 5 seçenek sunan Areda Survey, bunlardan hangisiyle en fazla uğraşıldığı tespit edildi.

    Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de insanlar boş zamanlarını en fazla internet ortamında değerlendirdiği ortaya çıktı.

    SADECE YÜZDE 2,8’İ SPOR YAPIYOR

    Boş vaktini internette değerlendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,4 düzeyinde iken, interneti yüzde 23,3’lük bir oranla televizyon izleme eğilimi takip etti.

    Araştırmaya katılanların sadece yüzde 12,4’ü boş vakitlerinde kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 2,8’i ise spor yaptığını ifade etti.

    EN ÇOK KADINLAR KİTAP OKUYOR

    Araştırmada, kadınların erkeklerden daha fazla oranda kitap okuduğu tespit edildi.

    İleri yaştakilerin en çok televizyon izlediği belirlenirken, gençlerin ise en çok internet kullandığı ve kitap okuduğu belirlendi.

    2000 BİN KİŞİ KATILDI

    Şirketin sosyometre araştırmasına Türkiye genelinde 2000 kişi katıldı.

    26 -28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle yapıldı.

    Türk halkı boş vaktini internette geçiriyor #1


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