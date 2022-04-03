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- Türk Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna’ya vardı
Türk Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna’ya vardı
Türk Kızılay'ın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.
- AA
- 03.04.2022 - 05:10
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türkiye'den yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesinin Ukrayna’ya ulaştığını duyurdu.
GIDA VE TIBBİ MALZEME ULAŞTIRILDI
Türk Kızılay tarafından sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.