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    Türk Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna’ya vardı

    Türk Kızılay'ın, savaştan etkilenenler için gönderdiği 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı.
    • AA
    • 03.04.2022 - 05:10
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    Türk Kızılay'ın yardım tırları Ukrayna’ya vardı

    Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türkiye'den yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesinin Ukrayna’ya ulaştığını duyurdu.

    GIDA VE TIBBİ MALZEME ULAŞTIRILDI

    Türk Kızılay tarafından sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.

    Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

    Türk Kızılay ın yardım tırları Ukrayna’ya vardı #1


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