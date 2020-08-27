Türkiye, Christchurch saldırganına hapsi memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tarrant hakkındaki kararın Yeni Zelanda’da en ağır ceza olduğu hatırlatıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, geçtiğimiz yıl 15 Mart'ta iki camiye saldırı düzenleyerek 51 Müslümanı katleden, 40 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tarrant hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, şartlı tahliye ihtimaline tamamen kapatıldı.

Bu ceza, Yeni Zelanda'da şimdiye kadar verilen en ağır mahkumiyet cezası olarak kayıtlara geçti.

"MEMNUNİYETLE NOT EDİYORUZ"

Türkiye, Tarrant'ın çarptırıldığı cezayla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ömür boyu hapis kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak, vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda’da en ağır ceza olan “herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis” olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz.

Tüm dünyayı derinden sarsan bu elim olayda hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz.





"TÜRKİYE, AYRIMCILIĞIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI"

Söz konusu mahkeme kararı, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlere karşı uluslararası camianın ortak mücadelesine olan gereksinimi bir kez daha hatırlatmıştır.

Türkiye, ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı ve ilkeli duruşunu bundan sonra da ödünsüz olarak sürdürecektir."

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