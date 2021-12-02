Türkiye ile Irak arasında 100 milyon dolarlık SİHA satışı görüşmesi

Türkiye ile Irak arasında 100 milyon dolarlık SİHA satışı görüşmesi

Bağdat yönetimi, hava gücünü iyileştirmek için Bayraktar TB2'lerin alımına onay verdi. Iraklı yetkililerin, konuyu Ankara'da Türk yetkililerle masaya yatıracağı kaydedildi.

Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki operasyonlar sırasında etkinliğini kanıtlayan ve dünyanın dikkatini üzerine çekmeye devam eden Bayraktar TB2 SİHA'lar için ülkeler adeta kuyruğa girdi.

Polonya, Ukrayna, Katar, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a sağlanan SİHA'ların son taliplisi Irak oldu.

IRAK İLE SİHA TEMASI

Londra merkezli medya kuruluşu Al-Araby Al-Jadeed, yüksek düzeyli Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Irak arasında insansız araçlara ilişkin 100 milyon dolarlık anlaşmanın yapıldığını aktardı.

"ASKERİ ALANDA TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Irak Bakanlar Kurulu'nun, söz konusu Türk insansız hava aracını satın alma planını kabul ettiği belirtildi ve "Anlaşmanın tamamlanması halinde, Irak ile Türkiye arasında askeri alanda türünün ilk örneği olacak." denildi.

IRAK'IN ASKERİ CEPHANELİĞİ SINIRLI

Haberde ayrıca Irak askeri cephaneliğinin bu alanda Rus, Amerikan ve Doğu Avrupa silahlarıyla sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

ÇÖL VE DAĞLIK BÖLGELERDE GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR

Irak Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık iki hafta önce, Türk insansız hava araçları satın alma planının onaylanması da dahil olmak üzere, hava kuvvetleriyle ilgili silahlanma planlarında bir dizi değişikliğe onay verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kararın, Irak-Suriye sınırı başta olmak üzere çöl ve dağlık bölgelerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan çabaların bir parçası olduğu belirtildi.

IRAKLI YETKİLİLER ANKARA'YA GELECEK

Bayraktar TB2 satışını görüşmek için Irak askeri heyetinin, önümüzdeki günlerde Türk yetkililerle Ankara'da bir araya gelmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Haberde, "Türkiye ile SİHA alımı için anlaşma başarılı olursa, Irak askeri kadrolarına bu uçaklarda eğitim ve hazırlık kursları verilmesi gerekiyor ve birkaç ay sürebilir." ifadesini kullanıldı.

İKİ ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile 19 Ağustos'ta bir araya gelmiş, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınmıştı.

"TÜRKİYE'DEN SİHA ALMAK İSTİYORUZ"

Iraklı Bakan Sadun, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T129 ATAK helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık." demişti.

"BU TEKNOLOJİDEN YOKSUNUZ"

Bayraktar TB2'lerin çok gelişmiş olduğunu ve büyük başarılar elde ettiğini belirten Sadun, "Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DEAŞ terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun." diye konuşmuştu.



