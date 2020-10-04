Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik toplantı ertelendi

Ankara ve Atina arasında düzenlenen toplantı, ortak karar doğrultusunda ileri bir tarihte yapılacak.

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından askeri düzeyde görüşmelere başlayan Türkiye ve Yunanistan, NATO Karargahı'nda toplantılar düzenledi.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO'da yarın yapılması planlanan teknik toplantının iki ülke tarafından alınan ortak karar kapsamında sonraki günlere ertelendiği öğrenildi.

ERTELEME KARARI

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanmıştı.

Güvenlik kaynaklarına göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.

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