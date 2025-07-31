Türkiye'de tsunami riski var mı, hangi bölgelerde? Rusya depremi tetikledi!

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik genelinde tsunami alarmına yol açtı.

Okyanus tabanında oluşan bu şiddetli sarsıntı, bir kez daha “Türkiye’de tsunami olur mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Tsunami, deniz tabanındaki ani hareketlenmeler sonucu oluşan dev dalgalar olarak biliniyor ve sadece Pasifik ile sınırlı değil.

Uzmanlar, Türkiye’nin Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında tsunami riski taşıyan bölgeler bulunduğunu söylüyor.

Peki Türkiye’de tsunami ne kadar olası? Hangi şehirler risk altında? İşte uzman görüşleri ve geçmişte yaşanan örneklerle Türkiye’nin tsunami gerçeği...

TÜRKİYE'DE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI

Türkiye tsunami açısından tamamen risksiz değil.

Özellikle Ege Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz kıyıları, jeolojik yapı ve deniz tabanındaki fay hatları nedeniyle tsunami riski taşıyor.

Uzmanlara göre, Türkiye'nin çevresindeki denizlerde yaşanabilecek büyük depremler, kıyı kentlerinde etkili olabilecek yerel tsunamilere yol açabilir.

2020’de İzmir’i de etkileyen Sisam Depremi sonrası Seferihisar’da yaşanan su baskını, Türkiye’de de tsunaminin mümkün olduğunu gösteren somut örneklerden biri sayılıyor.

RİSKLİ BÖLGELER

Ege kıyıları, en yüksek tsunami riski taşıyan bölge. Ege Denizi’ndeki çok sayıda aktif fay hattı bu riski artırıyor. Seferihisar, Kuşadası, Didim gibi kıyı ilçeleri hassas bölgeler arasında.

İstanbul başta olmak üzere Marmara kıyıları da riskli. Marmara Fayı üzerinde oluşabilecek büyük bir deniz depremi, sınırlı da olsa tsunamiye yol açabilir.

Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz de tsunami üretme potansiyeli taşıyor. Özellikle Kıbrıs açıklarında meydana gelebilecek deniz depremleri, Hatay ve Mersin kıyılarını etkileyebilir.