Türkiye'deki İsraillilere suikast planlayan 3 İranlı daha tutuklandı

Türkiye'deki İsraillilere suikast planlayan 3 İranlı daha tutuklandı

Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına suikast planladıkalrı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalarda 3 şüphelinin daha yakalandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu; Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı.

5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı

29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Türkiye'deki İsraillilere suikast planlayan 3 İranlı daha tutuklandı

3 şüpheli daha yakalandı

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard, 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı.

Mühimmatlar ele geçirildi

Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişeğe ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan 3 şüpheli de tutuklandı

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.