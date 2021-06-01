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    Türkiye'den Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

    Türkiye'den getirdiği geyik kafataslarını Almanya'ya sokmak isteyen Türk yolcuya para cezası kesilerek, kafatasları imha edildi.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 20:40
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    Türkiye'den Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası

    Türkiye’den bavulunun içinde getirdiği 3 adet geyik kafatasını Almanya’ya sokmak isteyen Türk yolcu, gümrük polisi tarafından yakalandı.

    GEYİKLERİ AVLADIĞINI SÖYLEDİ

    64 yaşındaki yolcu kafataslarının nereden ve nasıl geldiği konusunda yaptığı açıklamada, kendisinin avcı olduğunu ve geyikleri avladığını belirtti. Pişirilmiş şekilde bavulun içinden çıkan kafataslarına el koyan gümrük polisi, kafataslarını halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle imha etti.

    Türkiye den Almanya ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası #1

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Yolcuya ise para cezası kesilirken, cezanın ne kadar olduğu hakkında bilgi paylaşılmadı. Bavuluna el konulan yolcu, avukatı aracılığı ile polislerden şikayetçi olacağını ifade etti.

    Türkiye den Almanya ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası #2

    Türkiye den Almanya ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası #3

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