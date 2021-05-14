Türkiye'den İsrail çağrısı: Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artmasının ardından çağrı yaptı.

İsrail güçleri, Gazze'ye gözünü kırpmadan ölüm yağdırıyor.

Türkiye, ilk andan itibaren İsrail'in yol açtığı katliamlar karşısında diğer ülkelerden Tel Aviv'e karşı ortak duruş sergilemesini istedi.

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de can kayıplarının artmasının ardından yaptığı açıklamada, yaşananların İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyduğunu bildirdi.

"AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

Sivil can kayıplarına karşı saldırıların derhal durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı. Filistin'e desteğin bir kez daha altı çizilirken, şöyle denildi:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı‘na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

İsrail'in bu kere Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir.

"ULUSLARARASI TOPLUMU SÜRATLE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."