Türkiye'den Muhammed Dahlan hakkında kırmızı bülten talebi

Dahlan tarafından bilgi toplamaları için Türkiye'ye gönderilen iki kişiyle ilgili ayrıntılar soruşturma dosyasında yer aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in danışmanı Muhammed Dahlan, 19 Nisan 2019 İstanbul'da gözaltına alınan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan'ı BAE adına casusluk yapmaları için Türkiye'ye gönderdi.

Gizli tanık "Poyraz"ın, Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan'ın Dahlan ile irtibatlı olduklarına yönelik ifadeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

BİLGİ TOPLAMAK İÇİN GÖNDERİLDİ

"Poyraz", şüphelilerden Şaban'ın kendisiyle görüştüğünü, bu görüşmede Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve Mısırlı bazı kişiler hakkında bilgi istediğini anlattı.

Yusuf Hasan, cezaevinde intihar ederken Samir Semih Şaban, Dahlan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zayed'in danışmanı Muhammed Dahlan hakkında "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİ FİNANSE ETTİ İDDİASI

Hakkında yakalama kaydı bulunan Muhammed Dahlan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini finanse ettiği öne sürülüyor.

TERÖRDEN ARANANLARDA KIRMIZI LİSTEDE

"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "uluslararası casusluk yapma" suçlarından aranan Muhammed Dahlan, Terörden Arananlarda Kırmızı Liste'de yer alıyor.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR

"Kırmızı bülten", bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için Interpol Genel Sekreterliğince çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bültene verilen addır.

Uygulamada kırmızı bültene istinaden aranan şahsın ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet, gerekli gördüğü takdirde şahsın geçici olarak tutuklanmasını sağladıktan sonra arayan devleti durumdan haberdar ederek geri verme talepnamesinin iletilmesini istemekte; bunun üzerine, arayan devlet tarafından şahsın bulunduğu devlete geri verme talepnamesi gönderilmekte.

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