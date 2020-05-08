Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbı malzeme yardımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan malzemeler, Ukrayna'ya gönderildi.

Türkiye, koronavirüsten etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna'ya tıbbi malzemeler gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Bakanlık tarafından tıbbi yardım malzemeleri hazırlandı.

UKRAYNA'YA KORONAVİRÜS YARDIMI

Malzemeler, koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere uçakla Ukrayna'ya gönderildi.