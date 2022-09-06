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    Türkiye'den Yunanistan'ın eylemlerine karşı diplomatik hamle geldi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla , Ege sorunlarının çözümüne ilişkin, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerini ve maksimalist taleplerini de içeren mektuplar gönderildi.
    • 06.09.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 23:59
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    Türkiye'den Yunanistan'ın eylemlerine karşı diplomatik hamle geldi

    25 Avrupa Birliği (AB) başkenti ile birlikte NATO ve BM Genel Sekreterlerine, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi.

    Yunanistan'ın hukuksuz eylemleri

    Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25 AB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

    Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali

    Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu, bu sorunların, kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile SAR, FIR ve NAVTEX gibi hizmet sahaları olduğu vurgulandı.

    AA'nın haberine göre Yunanistan’ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanan mektupta, Yunanistan’ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen kara suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğunun altı çizildi.

    Türkiye den Yunanistan ın eylemlerine karşı diplomatik hamle geldi #1

    "Yunanistan diyalogdan kaçınıyor"

    Öte yandan mektupta, Türkiye’nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı aktarıldı.

    Mektupta, Türkiye’nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan’ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve AB'yi Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiği de yer aldı.

    Türkiye den Yunanistan ın eylemlerine karşı diplomatik hamle geldi #2


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